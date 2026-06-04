ルイ・ヴィトンは、旅行ガイドブック「ルイ・ヴィトン シティ・ガイド」のバンコク・ロンドン・ロサンゼルス・マイアミ・ニューヨーク・パリ・ローマ・東京の改訂版を発売する。

1998年の発行以来、各都市を独立系ライターやスペシャルゲストのパーソナルな視点で描いてきた同シリーズは、現在書籍版とデジタル版を合わせて43都市を網羅している。今回の改訂版では未発表コンテンツが追加されたほか、初めて都市の歴史と重要な出来事を紹介するイラスト入りページを設け、その街を形づくった各界の地元著名人に光を当てた特集も新設した。

今年のスペシャルゲストとして、バンコク版にはシェフのチャリー・カダー氏、ニューヨーク版にはブルックリン美術館のシニア・キュレーターのマシュー・ヨコボスキー氏、パリ版にはアーティストのエヴァ・ジョスパン氏が登場する。写真はパリを拠点とする写真家集団タンダンス・フルーが担当した。

書籍版はルイ・ヴィトンストアやウェブサイトで、フランス語版・英語版・中国語版（一部都市のみ）を5,940円（税込）で販売する。モバイルアプリ版はApp Storeで、1都市につき1,500円でダウンロード購入できる。Apple TVアプリは無料でダウンロード可能で、デジタル版「シティ・ガイド パリ」もApp Storeで無料で提供する。