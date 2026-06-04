JFAが東京タワーのブルーライトアップ決定を発表した日本サッカー協会（JFA）は6月3日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表への応援呼びかけとして、東京タワーをチームカラーの「青」にライトアップすると発表した。この取り組みは、世界の頂点である「最高の景色」を目指す日本代表を日本中から応援するためのもの。JFAはワールドカップ本大会で見る最高の景色を求め、日本サッカーを取り巻く全ての人たちとともに世界の