プロ野球 セ・パ交流戦は3日、各地で6試合が行われました。首位西武は、2回にネビン選手のソロホームランで先制すると、7回2アウト2、3塁のチャンスで相手のエラーが絡み2点を追加します。9回に阪神の佐藤輝明選手に2ランホームランを被弾したものの逆転は許さず勝利しました。3位のソフトバンクは5回、中日の細川成也選手の3ランホームランなどで4点リードを奪われます。しかし6回の攻撃で先頭の近藤健介選手から3連打で2点を返す