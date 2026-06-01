洞窟から救出された男性が家族や救助隊員に出迎えられた＝5月30日/Chakkrit Taengtang/Reutersサイソンブン県（CNN）空腹と衰弱に苦しみ、暗闇の中で身を寄せ合って寒さをしのいだ11日間。押し寄せた水に出口をふさがれても、決して希望を捨てなかった。ようやく水が引き始めたことに気付くと、自力脱出を試みる気力が戻ってきた。5月30日、洞窟の入り口に現れた4人の姿に、救助隊や集まった人たちは息をのんだ。ラオス中部のサイ