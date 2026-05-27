いよいよ開幕が迫る将棋界のビッグイベント。その直前となる5月26日、『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 開幕戦直前！どこよりも早い優勝予想スペシャル』が配信された。番組には渡辺明九段（42）と聞き手の野原未蘭女流二段（22）が出演し、今大会から導入される様々な新ルールや見どころについて語り合った。

【映像】心拍数が上下する様子（実際の映像）

中でも大きな注目を集めたのが、対局中の「心拍数」が画面に表示されるという同棋戦初の試みだ。番組内でも試験的に渡辺九段と野原女流二段が、実際に心拍数を測るスマートウォッチを装着。野原女流二段の数値が「94」であるのに対し、渡辺九段は「84」と表示されるなど、リアルタイムで緊張感や精神状態が可視化される仕組みが紹介された。

これについて野原女流二段が「どれくらい（数字が）あると大変なのか分からない」と尋ねると、渡辺九段は自身のランニング時の経験を引き合いに説明。「そこそこ強めのランニングで息が上がっている時で、だいたい140から160くらい」と、具体的な数値を挙げて目安を提示した。

さらに番組内では、将棋棋士と医学生の二刀流として知られる獺ヶ口笑保人四段（26）のコメントを紹介。「大事な終盤で160bpmいく。マラソン並み」という驚きのデータが明かされると、スタジオからは驚きの声が上がった。野原女流二段も「すごい息を切らしている時と一緒ってことですよね」と興味津々の様子を見せる。

しかし、タイトル戦などの公式戦や、ABEMAトーナメントでも数々の対局をこなしてきた渡辺九段は「フィッシャールールでそんなに息が切れるかな？」と冷静に分析。「バクバクはするけど、走っている時ほどじゃない気はする。行っても130くらいだと予想しておきます」と語り、プロ目線での見解を示した。果たして本番の極限状態の中、棋士たちはどのような数値を叩き出すのか。5月30日の開幕戦への期待がさらに高まる展開となった。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月30日から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）