2025-26シーズンはセルティックにとって波乱万丈な一年だった。開幕前からクラブ主導のチーム編成が騒がれたセルティックは、序盤戦で成績不振に苦しみ、ブレンダン・ロジャーズ監督が早々に辞任。その後も体制が安定せず、監督交代を繰り返した。最終的にシーズンを乗り切ったのは、かつて黄金期を築いたマーティン・オニール監督だ。揺れるチームと同様に、これまで「リーグ最高のMF」と評されてきた旗手怜央も苦しんだ。