【イスタンブール共同】イラン外務省のバガイ報道官は25日の記者会見で、イランはエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を通航する船舶に「通航料は求めない」としつつ「提供されるサービスの対価を求めるのは当然だ」と述べ、船舶に課金する考えを強調した。バガイ氏は、海峡はイランとオマーン両国が「国際法にのっとる形で安全な通航を確保している」と主張。要求するのは「案内サービスや安全の確保、環境保全のためにかかる費