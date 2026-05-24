お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が24日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、あの番組の“後継”に名乗りをあげた。歌手・あの（年齢非公表）が23日、自身のXでテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」の降板を宣言。同番組を巡っては18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈（48）の名前を挙げた。放送後に鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にい