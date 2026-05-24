お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が24日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、あの番組の“後継”に名乗りをあげた。

歌手・あの（年齢非公表）が23日、自身のXでテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」の降板を宣言。同番組を巡っては18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈（48）の名前を挙げた。放送後に鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」などとSNSで苦言を呈した。TVerの当該放送回は配信停止となり、22日には番組が公式サイトで「スタッフの配慮が足りず、不快な思いをさせてしまった」として謝罪した。

あのは「自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました」と、番組制作過程で番組側と摩擦があったことを告白。「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と一方的に“番組終了”を宣言した。同局は本紙の取材に「現在、あのさんの事務所と話し合いをしております」とするにとどめている。

同番組にたびたび出演してきた森田だったが、この件について触れると「あのちゃんねる僕やりましょうか？」と名乗りをあげていた。