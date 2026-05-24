◇バスケットボールBリーグ チャンピオンシップ(CS)男子ファイナル第2戦(24日、横浜アリーナ)Bリーグチャンピオンシップの第2戦は、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスに66−60で勝利。これで1勝1敗となり、優勝の行方は第3戦へもつれることとなりました。第1Q、前日敗れて崖っぷちの長崎は、出だしで琉球に0-9とされますが、イ ヒョンジュン選手の3ポイントシュートから反撃。徐々に点差を詰めると、残り2分13秒でイ ヒョンジ