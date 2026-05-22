子どもたちに地元食材の魅力を知ってもらおうと22日、石川県白山市の中学校で、今が旬のグリーンピースを使った給食が提供されました。これは野菜の出荷時期に合わせ、地元食材への理解を深めてもらうことを目的に、石川県白山市が毎年、行っているものです。22日は美川中学校の給食で地元産のグリーンピースごはんが提供され、生徒たちが旬の味を楽しみました。 生徒は：「めっちゃおいしいです」「