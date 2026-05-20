2026年5月19日、Microsoftから「Intel Core Ultra Series 3」を搭載した新製品「Surface Pro for Business(13インチ)」「Surface Laptop for Business(13.8インチおよび15インチ)」「Surface Laptop for Business(13インチ)」が発表されました。いずれもビジネス向けで、進化したプロセッサーにより応答性の高いパフォーマンスを提供できるように設計されているとのことです。Inside the new Intel‑powered Surface portfoli