All About ニュース編集部は4月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「もっと身長が高いように感じるSTARTO社タレント」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：大野智（嵐）／166cm：33票2位は、大野智さんがランクイン。1980年生まれの大野さんは、アイドルグループ・嵐のリーダー。2026年3月からは