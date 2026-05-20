もっと身長が高いように感じる「STARTO社タレント」ランキング！ 2位「大野智」、わずか2票差の1位は？
All About ニュース編集部は4月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「もっと身長が高いように感じるSTARTO社タレント」ランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
2位は、大野智さんがランクイン。
1980年生まれの大野さんは、アイドルグループ・嵐のリーダー。2026年3月からは、グループとしてのラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』が開催されています。キレのあるダンスや美しい歌声は、166cmという身長を感じさせないほどの存在感を放ちファンを魅了。5月31日をもってSTARTO社を退所することを発表しており、彼のラストステージに注目が集まっています。
アンケートでは、「ダンスのキレや姿勢の良さ、舞台での立ち振る舞いが整っているため、全体のバランスがよく高く見えることに驚いたため」（30代男性／埼玉県）、「嵐で並んでそこまで背が低いと思っていなかった」（40代男性／神奈川県）、「歌って踊ってかっこいいのでスタイル良くみえました」（40代女性／茨城県）、「大野くんはもっと170は超えてると思ってた」（40代女性／山梨県）などの声が集まりました。
1位は、堂本光一さんでした。
現在47歳の堂本さんは、堂本剛さんとKinKi Kids（現・DOMOTO）を結成し、1997年にCDデビュー。個人ではミュージカル俳優としても活躍しており、自身が作・構成・演出・主演を務める『Endless SHOCK』は、25年間で前⼈未到の全2128回の公演を重ねた演劇界の⾦字塔です。長年鍛え抜かれた肉体と、指先まで神経の通った優雅なパフォーマンスは、168cmという身長を感じさせないほどの存在感を放ちます。
アンケート回答者からは、「舞台では存在感が大きく、実際よりも大きく見えます」（40代女性／北海道）、「オーラがあるので、あまり低身長に見えない」（30代女性／愛媛県）、「スタイルがいいのかもっと高く見える」（40代男性／兵庫県）、「スラっといているからかもう少し背が高いと思っていた」（40代女性／愛知県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【9位までのランキング結果を見る】
2位：大野智（嵐）／166cm：33票
2位は、大野智さんがランクイン。
1980年生まれの大野さんは、アイドルグループ・嵐のリーダー。2026年3月からは、グループとしてのラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』が開催されています。キレのあるダンスや美しい歌声は、166cmという身長を感じさせないほどの存在感を放ちファンを魅了。5月31日をもってSTARTO社を退所することを発表しており、彼のラストステージに注目が集まっています。
1位：堂本光一（DOMOTO）／168cm：35票
1位は、堂本光一さんでした。
現在47歳の堂本さんは、堂本剛さんとKinKi Kids（現・DOMOTO）を結成し、1997年にCDデビュー。個人ではミュージカル俳優としても活躍しており、自身が作・構成・演出・主演を務める『Endless SHOCK』は、25年間で前⼈未到の全2128回の公演を重ねた演劇界の⾦字塔です。長年鍛え抜かれた肉体と、指先まで神経の通った優雅なパフォーマンスは、168cmという身長を感じさせないほどの存在感を放ちます。
アンケート回答者からは、「舞台では存在感が大きく、実際よりも大きく見えます」（40代女性／北海道）、「オーラがあるので、あまり低身長に見えない」（30代女性／愛媛県）、「スタイルがいいのかもっと高く見える」（40代男性／兵庫県）、「スラっといているからかもう少し背が高いと思っていた」（40代女性／愛知県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)