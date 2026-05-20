韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは5月18日、自身のInstagramを更新。大胆に肌を見せた衣装姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】TWICE・モモの大胆肌見せショット「まるで不二子ちゃん」モモさんは「Paris」と、フランス・パリで撮影した8枚の写真を投稿。ハイレグのボディスーツとレザーパンツの組み合わせ、ミニワンピース、さらにチューブトップとミニスカートの組み合わせの計3パターンのコーディネートを見