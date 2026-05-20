「スタイルどうなってるのか」TWICE・モモ、大胆肌見せショットを披露！「加工とか必要ないんだろうな」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは5月18日、自身のInstagramを更新。大胆に肌を見せた衣装姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】TWICE・モモの大胆肌見せショット
ファンからは「美に溢れている」「スタイルどうなってるのか」「セクシーでカッコいいです」「まるで不二子ちゃん」「加工とか必要ないんだろうな、、」「完璧えーん ももりんになりたい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】TWICE・モモの大胆肌見せショット
「まるで不二子ちゃん」モモさんは「Paris」と、フランス・パリで撮影した8枚の写真を投稿。ハイレグのボディスーツとレザーパンツの組み合わせ、ミニワンピース、さらにチューブトップとミニスカートの組み合わせの計3パターンのコーディネートを見ることができます。背中、太もも、デコルテ、おなかなど、美しいボディを大胆に見せており、とても色っぽいです。
「下ってどうなってんの!?」2月24日の投稿でも、大胆な衣装を着た姿を披露したモモさん。ハイレグのボディスーツにパーカーとスウェットのセットアップを合わせています。ウエストから腰にかけてを露出した際どい姿に、ファンからは「なんちゅう服や」「このインナーの下ってどうなってんの!?」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)