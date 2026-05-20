俳優の土屋太鳳さんは5月18日、自身のInstagramを更新。着物姿を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられています。【写真】土屋太鳳の美しい着物姿「本当によく似合いますね」土屋さんは「京都市右京区、#車折神社 さんの神事『 #三船祭 』がきのう17日に京都の名所のひとつである #嵐山 の #大堰川 で行われ、私は #車折神社芸能文化振興会 の 大使 としてご奉仕させていただきました」と報告し、6枚の写真を投稿。紺と白を基調と