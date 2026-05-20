「とても素敵な若奥様」土屋太鳳、美しい着物姿を披露！ 「所作が上品」「どんどん綺麗になっていく」
俳優の土屋太鳳さんは5月18日、自身のInstagramを更新。着物姿を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられています。
【写真】土屋太鳳の美しい着物姿
ファンからは「とっても綺麗です！」「本当によく似合いますね」「所作が上品」「とても素敵な若奥様」「女神様です」「どんどん綺麗になっていく」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】土屋太鳳の美しい着物姿
「本当によく似合いますね」土屋さんは「京都市右京区、#車折神社 さんの神事『 #三船祭 』がきのう17日に京都の名所のひとつである #嵐山 の #大堰川 で行われ、私は #車折神社芸能文化振興会 の 大使 としてご奉仕させていただきました」と報告し、6枚の写真を投稿。紺と白を基調とした涼しげな着物に身を包んでいます。土屋さんの奥ゆかしい美しさが際立つ姿です。
過去には着物姿で踊る姿も披露2月5日の投稿では「サプライズが嬉し過ぎて踊ってます」とつづり、赤い着物姿で踊る動画を公開した土屋さん。ファンからは「太鳳ちゃんの喜びの舞」「お茶目さんな太鳳ちゃん」「楽しそうに踊る姿も可愛い」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)