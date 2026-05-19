俳優の横浜流星さんは5月18日、自身のInstagramを更新。格好いいショットを公開しました。【写真】横浜流星のイケメンショット「着こなしが上手で素敵」横浜さんは4枚の写真を投稿。ネイビーのジャケットにボーダー柄のトップス、ベージュのワイドパンツを合わせたコーディネートです。髪形も格好良く似合っており、カジュアルで洗練されたスタイルが光ります。コメントでは「カジュアルもカッコいい」「Diorとてもお似合い」「着