俳優の横浜流星さんは5月18日、自身のInstagramを更新。カジュアルなコーディネートのイケメンショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：横浜流星さん公式Instagramより）

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俳優の横浜流星さんは5月18日、自身のInstagramを更新。格好いいショットを公開しました。

【写真】横浜流星のイケメンショット

「着こなしが上手で素敵」

横浜さんは4枚の写真を投稿。ネイビーのジャケットにボーダー柄のトップス、ベージュのワイドパンツを合わせたコーディネートです。髪形も格好良く似合っており、カジュアルで洗練されたスタイルが光ります。

コメントでは「カジュアルもカッコいい」「Diorとてもお似合い」「着こなしが上手で素敵」「カジュアルコーデも品良く着こなす流星くん」「今日の流星くんもめっちゃかっこいぃ」「元気な姿が見られて嬉しいです　それにしてもカッコよすぎです」「ちょっと短めのパーマも素敵」と、絶賛の声が寄せられました。

「どの瞬間もビジュが最高」

同日の別の投稿では、同じコーディネートでの別ショットを公開した横浜さん。こちらはオフショット感が強く、3枚目の写真ではサングラスを掛けてグッドサインを見せています。ファンからは「連投嬉しい」「どの瞬間もビジュが最高」などのコメントが寄せられました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)