「それにしてもカッコよすぎ」横浜流星、イケメンショットに反響「短めのパーマも素敵」「Diorとてもお似合い」
俳優の横浜流星さんは5月18日、自身のInstagramを更新。格好いいショットを公開しました。
【写真】横浜流星のイケメンショット
コメントでは「カジュアルもカッコいい」「Diorとてもお似合い」「着こなしが上手で素敵」「カジュアルコーデも品良く着こなす流星くん」「今日の流星くんもめっちゃかっこいぃ」「元気な姿が見られて嬉しいです それにしてもカッコよすぎです」「ちょっと短めのパーマも素敵」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】横浜流星のイケメンショット
「着こなしが上手で素敵」横浜さんは4枚の写真を投稿。ネイビーのジャケットにボーダー柄のトップス、ベージュのワイドパンツを合わせたコーディネートです。髪形も格好良く似合っており、カジュアルで洗練されたスタイルが光ります。
コメントでは「カジュアルもカッコいい」「Diorとてもお似合い」「着こなしが上手で素敵」「カジュアルコーデも品良く着こなす流星くん」「今日の流星くんもめっちゃかっこいぃ」「元気な姿が見られて嬉しいです それにしてもカッコよすぎです」「ちょっと短めのパーマも素敵」と、絶賛の声が寄せられました。
「どの瞬間もビジュが最高」同日の別の投稿では、同じコーディネートでの別ショットを公開した横浜さん。こちらはオフショット感が強く、3枚目の写真ではサングラスを掛けてグッドサインを見せています。ファンからは「連投嬉しい」「どの瞬間もビジュが最高」などのコメントが寄せられました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)