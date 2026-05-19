【京都国際マンガ・アニメフェア 2026】 会期：9月19日・9月20日 会場： みやこめっせ(メイン会場) ロームシアター京都(メイン会場) 京都国際マンガミュージアム(第2会場) 京都国際マンガ・アニメフェア実行委員会は、「京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)」の開催15回を記念して、来場者が楽しめる「15の特別企画」を実施する。「京