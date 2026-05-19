NTTドコモは、19日午前にSNS上で「ドコモの携帯電話サービスがつかえない」といった投稿がされていた問題について、一部MVNOの設備不具合が原因であったと発表した。ドコモおよびahamoのユーザーへの影響はない。 19日の朝から、SNSにおいてドコモの回線がつながらないといった趣旨の投稿が増加。これを受け、ドコモが状況の調査を実施した。 調査の結果、ドコモの設備は正常に運用されており、