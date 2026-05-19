【モデルプレス＝2026/05/19】タレントの小倉優子が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの唐揚げ弁当を公開した。【写真】42歳3児のママタレ「お昼が待ち遠しくなる」大量の唐揚げ＆白米詰まった中2野球部長男への弁当◆小倉優子、手作りの唐揚げ弁当公開頻繁に中学2年生の長男への弁当を公開している小倉は「今日は唐揚げのお弁当でした」とコメント。2段の丸い弁当箱の片方にたくさんの唐揚げ、卵焼き、ひじき、