3児の母・小倉優子、中2長男へのボリューム満点唐揚げ弁当公開「量がすごい」「彩りが綺麗でワクワクする」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】タレントの小倉優子が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの唐揚げ弁当を公開した。
【写真】42歳3児のママタレ「お昼が待ち遠しくなる」大量の唐揚げ＆白米詰まった中2野球部長男への弁当
頻繁に中学2年生の長男への弁当を公開している小倉は「今日は唐揚げのお弁当でした」とコメント。2段の丸い弁当箱の片方にたくさんの唐揚げ、卵焼き、ひじき、青菜とウインナーの炒め物などのおかずが詰められ、もう片方にはぎっしりとご飯が入ったボリュームたっぷりの弁当を公開した。また、弁当には栄養ゼリーとふりかけが添えられている。
この投稿に、ファンからは「唐揚げもご飯も量がすごい」「唐揚げは鉄板メニュー」「彩りが綺麗でワクワクする」「お昼が待ち遠しくなる」などの声が上がっている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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◆小倉優子、手作りの唐揚げ弁当公開
頻繁に中学2年生の長男への弁当を公開している小倉は「今日は唐揚げのお弁当でした」とコメント。2段の丸い弁当箱の片方にたくさんの唐揚げ、卵焼き、ひじき、青菜とウインナーの炒め物などのおかずが詰められ、もう片方にはぎっしりとご飯が入ったボリュームたっぷりの弁当を公開した。また、弁当には栄養ゼリーとふりかけが添えられている。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「唐揚げもご飯も量がすごい」「唐揚げは鉄板メニュー」「彩りが綺麗でワクワクする」「お昼が待ち遠しくなる」などの声が上がっている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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