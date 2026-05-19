ME:I ガールズグループME:I（ミーアイ）が17日、山口・ルネッサながとで開催された『NAGATO DAWN FEST 2026』に出演した。同イベントは、「始まり」をコンセプトに掲げ、音楽を軸に食と共に楽しむ、山口県長門市で初開催された新たな音楽フェスティバル。 ME:Iにとっても初の山口県でのステージとなった今回。オープニングのイントロが流れると、会場は割れんばかりの声援に包まれた。メンバーは、白を基調としたス