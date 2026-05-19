

ME:I

ガールズグループME:I（ミーアイ）が17日、山口・ルネッサながとで開催された『NAGATO DAWN FEST 2026』に出演した。

同イベントは、「始まり」をコンセプトに掲げ、音楽を軸に食と共に楽しむ、山口県長門市で初開催された新たな音楽フェスティバル。 ME:Iにとっても初の山口県でのステージとなった今回。オープニングのイントロが流れると、会場は割れんばかりの声援に包まれた。メンバーは、白を基調としたストラップやカットアウトが特徴的な、洗練された衣装を身に纏ってステージに登場。デビュー曲の「Click」を筆頭に、「MUSE」、「Best Match」、そして最新曲「Update ME」を続けて披露した。弾ける笑顔を見せながらも、持ち前のキレのある力強いダンスで、冒頭から会場のボルテージを一気に引き上げる。

MCでは、リーダーのMOMONAが 「本日は山口県初上陸です！めちゃくちゃ嬉しいです！」と、初めて山口県を訪れた喜びを伝えた。さらに、中国地方出身であるRINONは「嬉しすぎて今日は山口県に住み着きたいと思っています！帰りたくないです！」と、ユーモアたっぷりにコメントし、会場の笑いと歓声を誘った。

続いては、アップテンポが特徴的な「Million Stars」や、エネルギッシュな「CHOPPY CHOPPY （ME:I Ver.）」を元気いっぱいにパフォーマンス。さらに、メンバーが横一列に並び、「キラキラ」と「LとR」では客席の隅々まで歌声を届け、多彩な楽曲で会場を多幸感あふれる世界観に引き込んでいった。

後半は雰囲気を一変させ、「Royal Energy」と「TOXIC（ME:I Ver.） - Rock Arrange Ver.-」を披露。「NAGATO！ Let‘s Go！」と力強く呼びかけると、客席からも大きな歓声が沸き起こります。パワフルなステップとクールな表情で、観客を圧倒した。

ラスト2曲の「Cookie Party - Band Arrange Ver.-」と「Hi-Five - Band Arrange Ver.-」は、バンドアレンジバージョンでエネルギッシュなボーカルを響かせ、熱狂に包まれたまま幕を閉じた。

ME:Iは、8月から東京・宮城・兵庫・福岡の全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催が決定し、8月5日には4TH SINGLE『花咲く道』をリリースする。

セットリスト

ME:I『NAGATO DAWN FEST 2026』 01.Click02.MUSE03.Best Match04.Update ME05.Million Stars06.CHOPPY CHOPPY（ME:I Ver.）07.キラキラ08.LとR09.Royal Energy10.TOXIC（ME:I Ver.）- Rock Arrange Ver.-11.Cookie Party - Band Arrange Ver.-12.Hi-Five - Band Arrange Ver.-セットリスト プレイリストリンクhttps://me-i.lnk.to/NAGATODAWNFEST2026