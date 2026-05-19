【モデルプレス＝2026/05/19】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のGYURI（パク・ギュリ）が5月18日、自身のInstagramを更新。白いドレス姿を公開し、話題となっている。【写真】37歳KARAメンバー「レベチスタイル」胸元ざっくり白ミニドレス◆ギュリ、白いドレスで美デコルテ＆美脚公開ギュリは「2026 Seoul Fanmeeting」とつづり、写真を投稿。胸元が広く開いたノースリーブの白いミニワンピースに、シアーなリブソックスと白