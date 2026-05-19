KARAギュリ、胸元ざっくり白ミニドレスで美脚全開「女神」「レベチスタイル」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のGYURI（パク・ギュリ）が5月18日、自身のInstagramを更新。白いドレス姿を公開し、話題となっている。
【写真】37歳KARAメンバー「レベチスタイル」胸元ざっくり白ミニドレス
ギュリは「2026 Seoul Fanmeeting」とつづり、写真を投稿。胸元が広く開いたノースリーブの白いミニワンピースに、シアーなリブソックスと白の厚底サンダルを合わせ、美しいデコルテとスラリと伸びた腕と脚が際立つスタイルとなっている。髪にも白いリボンのバレッタを付け、椅子に座ったポーズを見せている。
この投稿には「女神様ですね」「レベチスタイル」「美しい」「人形みたい」「お姫様みたいで可愛い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳KARAメンバー「レベチスタイル」胸元ざっくり白ミニドレス
◆ギュリ、白いドレスで美デコルテ＆美脚公開
ギュリは「2026 Seoul Fanmeeting」とつづり、写真を投稿。胸元が広く開いたノースリーブの白いミニワンピースに、シアーなリブソックスと白の厚底サンダルを合わせ、美しいデコルテとスラリと伸びた腕と脚が際立つスタイルとなっている。髪にも白いリボンのバレッタを付け、椅子に座ったポーズを見せている。
◆ギュリの投稿に反響
この投稿には「女神様ですね」「レベチスタイル」「美しい」「人形みたい」「お姫様みたいで可愛い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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