今月（5月）16日の午後、自宅で10歳の息子に対し、頭を殴るなどの暴行を加えたとして、36歳の父親が逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、香川県小豆郡の会社員の男（36）です。警察によりますと、男は、今月（5月）16日の午後１時半ごろ、自宅で当時10歳の息子に対し、頭を手で２回殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。 「男が虐待している」という旨の通報を受けた警察が、男への事情聴取などを行い、容疑を