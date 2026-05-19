24年日本ダービー、25年ドバイシーマクラシックを制したダノンデサイル（牡5＝安田、父エピファネイア）は宝塚記念（6月14日、阪神芝2200メートル）に参戦する。19日、安田翔伍師（43）がXに「ダノンデサイルは宝塚記念を目指します。ファン投票も引き続きよろしくお願いいたします」と「＃戸崎圭太」を添えて投稿した。昨年暮れの有馬記念3着後、今年初戦に予定していたドバイシーマクラシックは緊迫する中東情勢を考慮して