by Gage Skidmore/World Economic Forumイーロン・マスク氏がOpenAIとサム・アルトマンCEOらを相手取った約1500億ドル(約23兆2000億円)規模の訴訟で、アメリカ・カリフォルニア州オークランドの連邦陪審は、マスク氏の請求を退けました。マスク氏は控訴の姿勢を示しています。Jury Rejects Musk’s Claims Against OpenAI - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/live/2026/05/18/technology/openai-trial-verdict-altman-mu