事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が18日夕、Xを更新。栃木県で起きた強盗殺人事件で16歳少年4年や指示役とみられる夫婦が逮捕された件で、私見をつづった。

栃木県上三川町の民家で住人の女性が殺されるなどした強盗殺人事件をめぐって県警は、16歳の高校生の少年4人が強盗殺人容疑で逮捕。さらに指示役とみられる横浜市港北区、無職竹前海斗容疑者（28）と妻の無職美結容疑者（25）を同容疑で逮捕した。少年らは「夫婦に頼まれた」という趣旨の供述をしているという。

猪狩はこの件を報じる一部メディアの記事を添付。「未成年でも関係なくこれだけの凶悪犯罪はどうか一生刑務所でお願いします」と記した。そして「出れば再犯で誰かが犠牲になる可能性がありますし、社会で更生にも限界があります」と述べた。

この投稿にたいし「同感。日本は刑罰が軽すぎる。殺人や強盗、放火のような凶悪犯罪は少年法の対象から外すべき」「これだけの悪業した奴らを何でみんなの税金使って更生しなきゃならないのか、わからない」「道路交通法より少年法を改正して下さい」などとさまざまな声が寄せられている。