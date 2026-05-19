高市首相が１８日、補正予算案の編成を含めた検討を表明したことに、与党からは歓迎する声が上がった。夏場の電気・ガス料金の補助などエネルギー対策が柱として想定されるが、野党は現金などの給付を求めている。政府・与党内では、野党が要求を強めることへの警戒感も出ている。（谷口京子）「中東情勢を踏まえた国民生活の安全・安心のため十分な額を確保する必要がある」自民党の萩生田光一幹事長代行は１８日の記者会見