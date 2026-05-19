19日午前5時35分ごろ、北陸新幹線の長野新幹線車両センター（長野市）で停電が発生した。この影響で、長野―東京間で上り列車が運転を見合わせている。JR東日本が停電の原因を調べている。JR東日本によると、停電の影響で上り列車がセンターから出られなくなった。下り列車は通常通り運行している。