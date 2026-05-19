東京・八王子市で17日、ツキノワグマ2頭が出没しました。17日夕方、八王子市上恩方町でツキノワグマの親子とみられる2頭が出没しました。近くの住民がセンサーカメラの点検を行ったところ、ツキノワグマ2頭が映っていました。2頭は親子とみられ、市は箱わなを設置して注意を呼びかけています。