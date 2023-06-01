巨人の戸郷翔征投手（２６）が１８日、川崎市内のジャイアンツ球場で投手指名練習に参加した。１９日のヤクルト戦（ヨークいわきスタジアム）に先発予定で、３度目の挑戦で狙うは今季初勝利だ。「前回ヤクルトに５失点した。その借りを返したい」。破竹の６連勝に乗っていけ。海の向こうから届いた吉報に刺激を受け、マウンドに上がる。一通のＬＩＮＥが苦しむ右腕の背中を押した。米大リーグ・ロッキーズの菅野が日米通算１５