巨人の戸郷翔征投手（２６）が１８日、川崎市内のジャイアンツ球場で投手指名練習に参加した。１９日のヤクルト戦（ヨークいわきスタジアム）に先発予定で、３度目の挑戦で狙うは今季初勝利だ。「前回ヤクルトに５失点した。その借りを返したい」。破竹の６連勝に乗っていけ。海の向こうから届いた吉報に刺激を受け、マウンドに上がる。

一通のＬＩＮＥが苦しむ右腕の背中を押した。米大リーグ・ロッキーズの菅野が日米通算１５０勝を達成したことを受けて祝福の連絡を送ると、「毎試合チェックしているよ」の返信。入団から最も近くで見てきたエースの背中がある。今も変わらない特別な存在からのゲキに奮い立った。

ヤクルトとは今季初先発となった４日以来の再戦だ。５回６安打５失点とはね返された１００球が今年のスタートだった。鈴木叶に許したプロ初本塁打となる３ランが決勝点になったこともあり「ホームランが一番試合の流れも変わりやすい。そこを気を付けたい」と表情をグッと引き締めた。

先週の岐阜に続いて２週続けて地方でのマウンドに上がる。いわきでは初登板だ。「（菅野の）『自分だけじゃできないこと』というコメントを見て、改めてチームのみんなに支えられての１勝が自分の勝ち星につながると思う。悪くなったなって思われないように、何とか耐えながら頑張りたい」。菅野も３度目でつかんだ節目の一勝。先輩の後に続く。