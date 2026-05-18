俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第１９話が１７日に放送。サッカーの三笘薫（ブライトン）の兄で、俳優の結木滉星が出演して話題になっている。

結木が演じるのは、織田信長の三男・織田信孝。家督を継いだ兄・信忠とともに信長の天下一統の力となるという役どころだ。

劇中では信長（小栗旬）が嫡男の信忠（小関裕太）に家督を譲ると告げた場面に登場。りりしいまなざしで武将姿を披露した。

結木は２０１２年、ＴＢＳ系「ブラックボード〜時代と戦った教師たち〜」でドラマデビュー。１８年にはテレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」でドラマ初主演。２３年のフジテレビ月９ドラマ「風間公親ー教場０ー」など出演作多数。２３年４月１０日放送のフジテレビ系「ネプリーグＳＰ」に出演した際、弟が三笘薫であることを公表して話題となった。

放送前には自身のインスタグラムで「１９話から登場します。よろしくお願いします」と台本やお参りする姿を投稿した結木。

ネット上では「かっこいい！！」「国宝級イケメン」「織田信孝、三笘さんのお兄さんじゃない？」「三笘薫の兄なんや」「三笘の兄ちゃんなのね」などの声が上がっていた。