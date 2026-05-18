アルファード/ヴェルファイアと比べてかなり堂々としたサイズ今夏、日産自動車（以下日産）のLLクラスミニバン『エルグランド』が、16年ぶりに4代目へフルモデルチェンジされる。【画像】『日産エルグランド』が16年ぶり4代目へ進化！今夏に正式デビューへ全87枚昨年のジャパンモビリティショー2025で内外観は公開されたが、今回、メディアに向けてテストコースでの取材会が開催された。屋外で実車を見て、触って、短時間だが試