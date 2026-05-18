東急池上線の電車内でモバイルバッテリーが発火し、1人がけがをしました。この影響で、現在、東急池上線は一部区間で、運転を見合わせていましたが、およそ40分後再開しました。午前7時半ごろ、東京・品川区の東急池上線の旗の台駅で「モバイルバッテリーから発火した」と119番通報がありました。警視庁によりますと電車内で乗客の中学生のかばんにあったモバイルバッテリーから火が出てすぐに消し止められましたが、隣りにいた女