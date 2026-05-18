東京・武蔵野市の性風俗店で、50代の客の男が20代の女性従業員の背中などを複数回刺したとして、現行犯逮捕されました。【映像】女性従業員が刺された事件の現場付近きのう午後8時ごろ、武蔵野市吉祥寺南町の性風俗店で、「女性従業員が客に刺された」と通報がありました。警視庁によりますと、50代の客の男が20代の女性従業員から接客を受けた後、2人きりの個室内で刃渡り6センチほどの刃物で、首や背中を複数回刺したとい