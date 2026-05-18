ベーシックながら装備も充実したエントリーモデルとは？トヨタは2026年5月12日、「カローラ ツーリング」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たに2色のボディカラーを設定したほか、Xグレードの標準装備を充実させています。では、カローラ ツーリングのなかで最も価格を抑えたエントリーグレードは、どのような仕様となっているのでしょうか。【画像】“一番安い”「カローラ ツーリング」です！ 画像を見る