ベーシックながら装備も充実したエントリーモデルとは？

トヨタは2026年5月12日、「カローラ ツーリング」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たに2色のボディカラーを設定したほか、Xグレードの標準装備を充実させています。

では、カローラ ツーリングのなかで最も価格を抑えたエントリーグレードは、どのような仕様となっているのでしょうか。

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「カローラ」は1966年の誕生以来、150以上の国と地域で販売されている世界的なロングセラーモデルです。1997年には世界累計販売台数がギネス世界記録に認定されました。

現行の12代目カローラシリーズは、グローバル共通のTNGAプラットフォームを採用し、コネクティッド技術や先進安全装備を備えている点が特徴です。

2018年6月にはハッチバックタイプの「カローラ スポーツ」が先行発売され、その後2019年9月にセダンのカローラとワゴンタイプのカローラ ツーリングが登場しました。

先代の「カローラフィールダー」からは、GA-Cプラットフォームの採用やボディサイズの拡大が図られ、現行モデルは3ナンバーサイズとなっています。

今回の一部改良における注目点は、特別仕様車「ACTIVE SPORT」が60周年記念仕様へとアップデートされたことです。

W×Bグレードをベースに、専用デザインの内外装を採用。さらに、カローラシリーズ誕生60周年を記念したロゴもあしらわれています。

また、新色として「ニュートラルブラック」と「エモーショナルレッドII」を追加。さらにXグレードには、スマートエントリーとナビレディパッケージが標準装備となりました。

そんなカローラ ツーリングのなかで最も安価なモデルが、「X（2WD）」です。ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1460mm、ホイールベースは2640mmとなっています。

最廉価グレードのXでは、フロントフォグランプやシルバー加飾などを省略。足元には15インチタイヤとスチールホイール（ホイールキャップ付き）を装着します。

ボディカラーは全4色を設定し、そのうちのひとつに新色「ニュートラルブラック」が含まれます。

インテリアカラーは5人乗りレイアウトとし、ブラックを基調としたコーディネートでまとめられています。

なお、シート表皮にはファブリック素材を採用。ステアリングホイールとシフトノブはウレタン仕様となります。

ラゲッジスペース容量は通常時392リットル、リアシート格納時には最大802リットルまで拡大可能です。

今回の一部改良では、前述のスマートエントリーとナビレディパッケージが標準装備として追加されました。

メーターは、上位グレードの大型カラーインフォメーションディスプレイに対し、Xグレードではアナログメーターと4.2インチディスプレイの組み合わせを採用しています。

それでもXグレードには、ブレーキホールド機能付き電動パーキングブレーキや3段階のドライブモードセレクト、EVドライブモードスイッチを装備しており、日常での使い勝手に優れています。

安全装備では、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を標準搭載しています。

パワートレインには1.8リッターのハイブリッドシステムを採用し、駆動方式はFF（2WD）。WLTCモード燃費は28.4km／Lを実現しています。

なお、価格（消費税込み）は244万7500円です。最上級モデルとなる特別仕様車「ACTIVE SPORT」（E-Four）は349万6900円で、両者の価格差は104万9400円となっています。