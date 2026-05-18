2026年、今年になってからこの方、毎週日曜日の夜になると秀吉さんが大活躍である。何のことかって、大河ドラマのお話だ。放送される度にあれやこれやとSNSで議論が渦巻きながら、着々と秀吉さんは天下統一への道を歩んでいる。【写真多数】城下町の風景がそのままに…ナゾの秀吉ゆかりの駅「長浜」を写真で一気に見るで、その太閤・秀吉が初めて城持ちになった町が、長浜だ。JR西日本“ナゾの秀吉ゆかりの駅”「長浜」には何