オリンピアンの寺田明日香さんが子どもたちに速く走るコツを伝えました。札幌市内で、小学生を対象としたかけっこ教室開催です。札幌市東区のつどーむで5月16日に開かれたのは小学生を対象としたかけっこ教室です。東京オリンピックに出場した寺田明日香さんや日本代表にも選ばれた北風沙織さんが講師を務め、運動会を控えている子どもたちおよそ200人に速く走るためのコツなどを伝えました。（寺田明日香選手）「スポӦ