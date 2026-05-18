FIFAワールドカップ2026の日本代表に選出されたFC東京の長友佑都選手が17日、記者会見に出席し、妻とこどもたちがサプライズで祝福しました。長友選手は冒頭に「5大会連続のワールドカップメンバーに選出されて、非常に光栄に思います。カタール大会から4年間、本当に苦しいこともたくさんありましたが、たくさんの人に支えられてここにたどり着くことができました。ただここで終わりじゃなくて、僕らには大きな優勝という夢がある