長友佑都選手の記者会見にサプライズで登場した妻の平愛梨さんや息子たち

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FIFAワールドカップ2026の日本代表に選出されたFC東京の長友佑都選手が17日、記者会見に出席し、妻とこどもたちがサプライズで祝福しました。

長友選手は冒頭に「5大会連続のワールドカップメンバーに選出されて、非常に光栄に思います。カタール大会から4年間、本当に苦しいこともたくさんありましたが、たくさんの人に支えられてここにたどり着くことができました。ただここで終わりじゃなくて、僕らには大きな優勝という夢があるので、そこに向かって絶対に全身全霊をかけて戦いたいと思います。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします」と挨拶。

また、「気持ちは感謝1000％・・・それ以外の感情はないです。たくさんの方に支えていただいて、FC東京のスタッフ、チームメート、応援してくれる人、家族。感謝1000％という感じですね」と思いを込めました。

会見には、長友選手の妻で女優の平愛梨さんや4人の息子たちがサプライズで登場。長友選手に花束をプレゼントします。

長友選手は「ありがとう」と声をかけ、少し照れたような笑顔。一方、息子たちの着用しているTシャツには「ほぼ父の遺伝子」というロゴがプリントされており、報道陣の笑いを誘いました。

長友選手は会見で家族について聞かれ、「僕はメンタルモンスターと自分では思ってるんですけど、それ以上に妻の愛梨がメンタルモンスター。とにかく愛梨に助けられたなと。結婚してから10年ぐらいになりますけど、僕を支えてくれたのが愛梨で、僕がモンスターになれたのは彼女がいて、強くなれたから、僕も成長できたのかなと思います」と感謝を伝えていました。