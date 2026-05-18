FIFAワールドカップ2026の日本代表に選出されたFC東京の長友佑都選手が17日、記者会見に出席し、妻とこどもたちがサプライズで祝福しました。

長友選手は冒頭に「5大会連続のワールドカップメンバーに選出されて、非常に光栄に思います。カタール大会から4年間、本当に苦しいこともたくさんありましたが、たくさんの人に支えられてここにたどり着くことができました。ただここで終わりじゃなくて、僕らには大きな優勝という夢があるので、そこに向かって絶対に全身全霊をかけて戦いたいと思います。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします」と挨拶。

また、「気持ちは感謝1000％・・・それ以外の感情はないです。たくさんの方に支えていただいて、FC東京のスタッフ、チームメート、応援してくれる人、家族。感謝1000％という感じですね」と思いを込めました。

会見には、長友選手の妻で女優の平愛梨さんや4人の息子たちがサプライズで登場。長友選手に花束をプレゼントします。

長友選手は「ありがとう」と声をかけ、少し照れたような笑顔。一方、息子たちの着用しているTシャツには「ほぼ父の遺伝子」というロゴがプリントされており、報道陣の笑いを誘いました。

長友選手は会見で家族について聞かれ、「僕はメンタルモンスターと自分では思ってるんですけど、それ以上に妻の愛梨がメンタルモンスター。とにかく愛梨に助けられたなと。結婚してから10年ぐらいになりますけど、僕を支えてくれたのが愛梨で、僕がモンスターになれたのは彼女がいて、強くなれたから、僕も成長できたのかなと思います」と感謝を伝えていました。