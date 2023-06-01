【モデルプレス＝2026/05/18】声優の豊田萌絵が、18日発売の「週刊プレイボーイ」22号（集英社）に登場。ふんわりとした美しいバストを披露している。【写真】29歳声優、ベッドで美ボディ披露◆豊田萌絵、美バスト披露豊田は、2012年に声優デビュー。主な出演作は「響け！ユーフォニアム」（川島緑輝役）、「BanG Dream！」（松原花音役）、「声優ラジオのウラオモテ」（夕暮夕陽役／渡辺千佳役）など、多数出演。ニコニコチャンネ