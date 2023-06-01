声優・豊田萌絵、ふんわり美バスト披露 サウナでくつろぐ
【モデルプレス＝2026/05/18】声優の豊田萌絵が、18日発売の「週刊プレイボーイ」22号（集英社）に登場。ふんわりとした美しいバストを披露している。
【写真】29歳声優、ベッドで美ボディ披露
豊田は、2012年に声優デビュー。主な出演作は「響け！ユーフォニアム」（川島緑輝役）、「BanG Dream！」（松原花音役）、「声優ラジオのウラオモテ」（夕暮夕陽役／渡辺千佳役）など、多数出演。ニコニコチャンネルプラスでレギュラー番組「豊田萌絵 もえのひ」を毎月生配信中。
今号では、サウナでのビキニショットを公開。ベットに寝そべる自然体の姿なども掲載されている。
今号の表紙は“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりな。そのほか、水崎綾女、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈、宮越虹海らが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】29歳声優、ベッドで美ボディ披露
◆豊田萌絵、美バスト披露
豊田は、2012年に声優デビュー。主な出演作は「響け！ユーフォニアム」（川島緑輝役）、「BanG Dream！」（松原花音役）、「声優ラジオのウラオモテ」（夕暮夕陽役／渡辺千佳役）など、多数出演。ニコニコチャンネルプラスでレギュラー番組「豊田萌絵 もえのひ」を毎月生配信中。
今号では、サウナでのビキニショットを公開。ベットに寝そべる自然体の姿なども掲載されている。
◆表紙は“エリマリ姉妹”Erika＆百瀬まりな
今号の表紙は“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりな。そのほか、水崎綾女、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈、宮越虹海らが登場する。（modelpress編集部）
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