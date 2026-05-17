大阪府の吉村洋文知事（５０）（大阪維新の会代表）が１７日、来年春の次期知事選に４選を目指して立候補する意向を表明した。吉村氏が目指す任期中（来年４月まで）の「大阪都構想」の住民投票実施に、維新の大阪市議団が賛成することが条件。吉村氏は知事続投に否定的とされていたが、住民投票の早期実施に慎重な維新市議団の理解を得るため、続投が必要だと判断した。次期知事選は来年春の統一地方選に合わせて実施される見